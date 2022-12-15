Сейм одобрил предложение запретить проживающим в Литве россиянам и белорусам владеть оружием

"Это делается из соображений нашей национальной безопасности", - подчеркнул Л. Кащюнас.

За законопроект проголосовали 106 членов Сейма, против никто не голосовал, воздержались 10 парламентариев.

Кроме того, председатель КНБО подчеркнул, что одна из целей этого законопроекта – дать возможность частным торговцам оружием продавать оружие категории А, которое в настоящее время разрешено в гражданском обороте.

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"Стрелки, солдаты-добровольцы, профессиональные военнослужащие смогут, наконец, и в Литве покупать оружие категории A", - сказал Л. Кащюнас.

В Сейме предложена инициатива, цель которой – запретить постоянным жителям Литвы, не являющимся гражданами стран, отвечающих критериям выбранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции, приобретать и владеть оружием, аксессуарами для оружия, боеприпасами и их элементами.

Если Сейм одобрит, они не смогут покупать и владеть оружием для охоты; спорта; самообороны; профессиональной деятельности; коллекционирования; тренировок; научных исследований; стрелковой службы или профессиональной военной службы; других целей.

Предлагается, чтобы законопроект вступил в силу с 1 января 2023 г., чтобы государственные учреждения и органы успели подготовиться к его реализации и подготовили необходимые процедуры.

В пояснительной записке к документу указано, что в настоящее время разрешения на хранение или ношение оружия в Литве имеют 294 гражданина России и 46 граждан Беларуси. Среди них могут быть и лица с двойным гражданством – литовским и российским или литовским и белорусским.