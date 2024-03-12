Сейм одобрил предложение разрешить военнообязанным владеть некоторыми видами автоматического оружия

Предусматривающие это поправки к Закону о контроле над оружием и боеприпасами после внесения поддержали 100 членов Сейма, 1 проголосовал против, 14 воздержались. Теперь этот вопрос будет передан на рассмотрение парламентских комитетов по национальной безопасности и обороне, а также по вопросам здравоохранения.

В зарегистрированных консерваторами Лауринасом Кащюнасом и Паулюсом Саударгасом поправкам предлагается предусмотреть возможность для военнообязанных, прошедших базовую военную подготовку, приобретать и владеть некоторым оружием категории А, глушителями, оружием категорий В и С, а также боеприпасами к ним. Оружие военнообязанными могло бы использоваться для совершенствования своих практических навыков.