Сейм одобрил предложение о компенсациях жителям за весь отопительный сезон

За законопроект проголосовали все 117 членов Сейма, участвовавших в голосовании. Законопроект, в срочном порядке, на стадии рассмотрения вернется в Сейм 22 сентября.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене утверждает, что законопроект предлагается вместе с другими мерами правительства, связанными с амортизацией стоимости энергоресурсов для жителей Литвы. По ее словам, законопроект облегчает ситуацию для трудящихся, которые обращаются за компенсацией за отопление. Также министр сказала, что очень важно, чтобы компенсацию могли получить не только жители, которые отапливают свои дома центральным отоплением, но и те, кто отапливает свои дома электричеством, а также дровами, углем или другими видами топлива.