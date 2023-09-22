Сейм одобрил повышение ответственности производителей упаковок за загрязнение окружающей среды

За проголосовали 93 члена Сейма, никто не был против, 13 парламентариев воздержались.
По словам инициатора поправок и члена Фракции свободы Каспараса Адомайтиса, хотя общественность и считает, что сортируемый пластик подлежит переработке, большая часть его сжигается. Он отмечает, что в настоящее время производитель, выпускающий упаковку, обязан перерабатывать только половину ее, тогда он не платит налог на загрязнение окружающей среды.
"Реальность такова, что собранные в сортировочных контейнерах упаковки сжигаются на когенерационных мусоросжигательных станциях в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде", - говорит К. Адомайтис.
Также, по словам парламентария, только такие изменения позволят снизить налог на загрязнение, который Литва платит Европейскому союзу (ЕС). По его словам, ежегодно Литва платит Евросоюзу за непереработанный пластик около 13-14 млн. евро, а по новой методике ей придется платить около 20 млн. евро.
"Если те, кто производит и поставляет на рынок пластиковую упаковку, будут платить этот взнос в ЕС, в бюджете "высвободятся" деньги и появятся стимулы для увеличения количества перерабатываемой упаковки", - объясняет он.
Предлагается с 2025 года освободить бизнес от налога за загрязнение окружающей среды комбинированными отходами пластиковой, ПЭТ-упаковки, если они будут переработаны. По мнению К. Адомайтиса, это станет необходимым стимулом для компаний заняться реальной переработкой пластиковых отходов.
"Пластиковая и комбинированная упаковка очень удобны для потребителя, но очень неудобны для окружающей среды. (...) До сих пор в Литве не было реальных стимулов заниматься переработкой пластиковой упаковки из сортировочных контейнеров", - комментирует парламентарий.
По словам члена Фракции свободы, во многих странах Европы процедура гораздо строже – требуется не только перерабатывать пластик и тем самым экономить на пластиковых налогах, но и включать переработанный пластик в новую упаковку.