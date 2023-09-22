Сейм одобрил повышение ответственности производителей упаковок за загрязнение окружающей среды

За проголосовали 93 члена Сейма, никто не был против, 13 парламентариев воздержались.

По словам инициатора поправок и члена Фракции свободы Каспараса Адомайтиса, хотя общественность и считает, что сортируемый пластик подлежит переработке, большая часть его сжигается. Он отмечает, что в настоящее время производитель, выпускающий упаковку, обязан перерабатывать только половину ее, тогда он не платит налог на загрязнение окружающей среды.

"Реальность такова, что собранные в сортировочных контейнерах упаковки сжигаются на когенерационных мусоросжигательных станциях в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде", - говорит К. Адомайтис.

Также, по словам парламентария, только такие изменения позволят снизить налог на загрязнение, который Литва платит Европейскому союзу (ЕС). По его словам, ежегодно Литва платит Евросоюзу за непереработанный пластик около 13-14 млн. евро, а по новой методике ей придется платить около 20 млн. евро.