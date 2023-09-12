Сейм одобрил поправки – при денежной социальной поддержке снова будет оцениваться имущество

За предложение Министерства социальной защиты и труда (МСЗТ) на стадии принятия проголосовал 91 член Сейма, 9 – против, 20 парламентариев воздержались.
Либерал Андрюс Багдонас, выступавший за поправки в закон, сказал, что это решение устранит несправедливость, когда люди, владеющие более чем одним домом, получают компенсацию.
"В прошлом году скачок цен на энергоносители был огромным, и в ответ на это Сейм расширил список получателей поддержки, количество людей, которые могут получить компенсацию за отопление. Я думаю, что в этом году, когда цены на энергоносители значительно снижаются, мы движемся в правильном направлении, снова начнем оценивать имущество, принадлежащее физическим лицам, может быть, у человека одно жилье, а может быть, даже пять, и он на данный момент может получить компенсацию", - во время пленарного заседания парламента сказал А. Багдонас.
"Это несправедливо по отношению к тем людям, которые платят налоги, потому что за их счет будут выплачиваться компенсации", - отметил он.
Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене утверждала, что поправки к закону будут способствовать защите наиболее уязвимых домохозяйств.
Утверждается, что после принятия предложенного законопроектом изменения предоставление денежной социальной поддержки станет более адресным, защищая наиболее уязвимые домохозяйства, которые больше всего нуждаются в этой поддержке в силу своего финансового положения. Кроме того, средства муниципального бюджета будут использоваться более рационально для оказания вышеуказанной поддержки нуждающимся жителям.