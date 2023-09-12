Сейм одобрил поправки – при денежной социальной поддержке снова будет оцениваться имущество

"В прошлом году скачок цен на энергоносители был огромным, и в ответ на это Сейм расширил список получателей поддержки, количество людей, которые могут получить компенсацию за отопление. Я думаю, что в этом году, когда цены на энергоносители значительно снижаются, мы движемся в правильном направлении, снова начнем оценивать имущество, принадлежащее физическим лицам, может быть, у человека одно жилье, а может быть, даже пять, и он на данный момент может получить компенсацию", - во время пленарного заседания парламента сказал А. Багдонас.