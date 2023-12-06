Сейм одобрил дату выборов в Европарламент в Литве

 
ELTA
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Europos Parlamentas
Europos Parlamentas
ФОТО: AFP / Scanpix

Сейм после рассмотрения окончательно одобрил проект постановления – выборы в Европарламент в Литве состоятся 9 июня 2024 г.

За такой проект постановления, который вступит в силу 9 декабря, во вторник проголосовали 109 членов Сейма, 4 были против, 11 воздержались.

Очередные выборы в Европейский парламент в Литве состоятся в воскресенье, в тот же период, когда выборы в Европейский парламент проходят во всех государствах-членах Европейского союза.

Выборы в Европарламент в странах ЕС пройдут 6-9 июня 2024 года.

Избирательный кодекс предусматривает, что выборы объявляются и их дата определяется Сеймом не позднее чем за 6 месяцев до воскресенья указанного периода.

По решению Сейма, выборы президента Литовской Республики состоятся 12 мая 2024 г.

12 мая 2024 г. в Литве также пройдет обязательный референдум об изменении статьи 12 Конституции Литовской Республики, регламентирующей гражданство.

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