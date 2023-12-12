Сейм не одобрил инициативу референдума по защите лесов

Во вторник такое постановление поддержали 56 членов Сейма, 25 были против, а 41 депутат воздержался. За доработку проекта проголосовали 54 парламентария, за его отклонение – 54. В ходе второго голосования большинством в один голос было решено разрешить инициаторам доработать проект.

На референдум планируется вынести текст решения по этому важному для жизни государства и нации вопросу: "Я одобряю ограничение сплошной вырубки лесов и полный ее запрет на охраняемых территориях".

Эту инициативу подписями поддержали 47 парламентария, они подчеркивают право граждан напрямую решать важнейшие для государства вопросы, которые могут оказать влияние на качество жизни нынешнего и будущих поколений.