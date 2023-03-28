Во вторник за эту инициативу, автором которой является член парламентской фракции Союза крестьян и зеленых Литвы Дайнюс Гайжаускас, проголосовали 54 депутата Сейма, против выступили 64, воздержались 8 депутатов.

Депутаты не согласились доработать проект постановления, предлагающий сформировать временную следственную комиссию Сейма, которая бы выявила обстоятельства возможной утечки информации о досудебном расследовании, проводимом правоохранительными органами в отношении К. Бартошявичюса. По воле парламентариев проект был отклонен.

Парламентарию Д. Гайжаускасу уже дважды не удалось убедить своих коллег в том, что ситуация является чрезвычайной и требует расследования.

"Остается очень много вопросов, была ли утечка информации, сколько депутатов Сейма были заранее ознакомлены с этой информацией? (…) Обращаюсь к правящим, потому что без ваших голосов мы не сформируем комиссию. Чего вы боитесь? Придите, скажите, ответьте, и мы поставим точку", — сказал Д. Гайжаускас, призвав своих коллег поддержать парламентское расследование.

По его словам, речь идет о насилии над несовершеннолетними, поэтому не должно остаться никаких вопросов без ответа или сомнений.

В отклоненном проекте постановления предлагалось сформировать комиссию в составе 13 депутатов, представляющих различные парламентские фракции, которые провели бы расследование и представили заключение в Сейм до 30 апреля текущего года.