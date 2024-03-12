Сейм не будет расследовать вопрос осуществления энергетической политикой Литвы

 
ELTA
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Energijos saugykla
Energijos saugykla
ФОТО: Vida Press

Во вторник Сейм отклонил создание временной следственной комиссии для проведения парламентского расследования по вопросу осуществления и управления энергетической политикой Литвы.

"За" проголосовали 53, "против" – 52, воздержались 10 депутатов. Сейм принял решение полностью отклонить проект, поэтому он не вернется в зал пленарных заседаний.

Как утверждается в проекте постановления Сейма, в этой сфере предположительно имелись нарушения общественного интереса и прав потребителей.

В документе, по которому было проведено голосование, подчеркивается, что Министерство энергетики, согласно своему уставу, обязано развивать энергетику, создающую ценность для государства и потребителя, с обеспечением конкурентоспособной цены.

Также признается, что проект либерализации электроэнергетического рынка предусматривал активную конкуренцию между независимыми поставщиками рынка и улучшение условий потребителям для выбора наиболее подходящего для них предложения.

Следователям, среди прочего, предлагается выяснить, не создает ли ситуация, при которой акции Ignitis grupė находятся в управлении Министерства финансов, а надзор за законотворчеством в сфере энергетики осуществляет Министерство энергетики, предпосылок для хаотичного распределения управленческих полномочий в сфере энергетики, которое, принимая во внимание ошибки, допущенные доминирующей на рынке компанией Ignitis grupė, приводит к слишком медленному принятию политических решений относительно действий, предположительно нарушающих общественный интерес.

Всего предлагалось ответить на 17 вопросов.

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