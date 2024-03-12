Сейм не будет расследовать вопрос осуществления энергетической политики Литвы

"За" проголосовали 53, "против" – 52, воздержались 10 депутатов. Сейм принял решение полностью отклонить проект, поэтому он не вернется в зал пленарных заседаний.

Как утверждается в проекте постановления Сейма, в этой сфере предположительно имелись нарушения общественного интереса и прав потребителей.

В документе, по которому было проведено голосование, подчеркивается, что Министерство энергетики, согласно своему уставу, обязано развивать энергетику, создающую ценность для государства и потребителя, с обеспечением конкурентоспособной цены.

Также признается, что проект либерализации электроэнергетического рынка предусматривал активную конкуренцию между независимыми поставщиками рынка и улучшение условий потребителям для выбора наиболее подходящего для них предложения.