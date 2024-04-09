Сейм назначил председателя Комитета по национальной безопасности и обороне

За проголосовали 106 членов Сейма, голосов против не было, 1 парламентарий воздержался.
"Предлагаю утвердить члена Сейма Арвидаса Поцюса на пост председателя Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литовской Республики. Вчера комиссия провела заседание и избрала председателем комиссии Арвидаса Поцюса. Призываю утвердить его кандидатуру", - сказал в ходе заседания заместитель председателя Сейма Юргис Разма.
На внеочередном заседании в понедельник КНБО одобрил кандидатуру делегированного консерваторами парламентария А. Поцюса.
Бывший председатель КНБО Лауринас Кащюнас покинул свой пост в комитете в конце марта, официально переняв на себя руководство Министерством обороны у Арвидаса Анушаускаса.