Сейм назначил председателя Комитета по национальной безопасности и обороне

 
ELTA
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Arvydas Pocius
Arvydas Pocius
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Во вторник Сейм принял решение назначить бывшего командующего армией консерватора Арвидаса Поцюса председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).

За проголосовали 106 членов Сейма, голосов против не было, 1 парламентарий воздержался.

"Предлагаю утвердить члена Сейма Арвидаса Поцюса на пост председателя Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литовской Республики. Вчера комиссия провела заседание и избрала председателем комиссии Арвидаса Поцюса. Призываю утвердить его кандидатуру", - сказал в ходе заседания заместитель председателя Сейма Юргис Разма.

На внеочередном заседании в понедельник КНБО одобрил кандидатуру делегированного консерваторами парламентария А. Поцюса.

Бывший председатель КНБО Лауринас Кащюнас покинул свой пост в комитете в конце марта, официально переняв на себя руководство Министерством обороны у Арвидаса Анушаускаса.

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