Сейм Литвы завершил осеннюю сессию: в субботу парламентарии собрались на последнее заседание

Во время осенней сессии рассматривались изменения в налоге на недвижимость, реформа Службы общественной безопасности (СОБ), ужесточение ограничений на продажу электронных сигарет и легализация использования ночных прицелов на охоте.

Осенью Сейм принял решение обратиться в Конституционный суд по поводу импичмента члену Сейма Ремигиюсу Жемайтайтису, обвиняемого в антисемитизме. Парламентарии запросили у суда заключение, противоречат ли Конституции антисемитские высказывания Р. Жемайтайтиса в публичном пространстве.

Среди главных осенних работ Сейма – утверждение госбюджета следующего года, бюджетов Государственного фонда социального страхования (Содры) и Фонда обязательного страхования здоровья (ФОСЗ), рассмотрение связанных с ними проектов.