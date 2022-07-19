aA
Сейм Литвы находится в одном шаге от ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО.
Сейм Литвы - в шаге от ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО
© DELFI / Karolina Pansevič

Парламент во вторник одобрил соответствующие законопроекты во втором чтении. 115 членов Сейма проголосовали за членство Швеции в Альянсе и один был против, 120 членов Сейма проголосовали за членство Финляндии.

Окончательное голосование по ратификации протоколов к Североатлантическому договору о присоединении Швеции и Финляндии запланировано на среду.

"Нет необходимости объяснять между нами, что членство Швеции и Финляндии является событием особой важности для всего НАТО, событием особой важности и для всего Балтийского региона, поскольку Балтийское море становится внутренним морем НАТО", - заявила консерватор, председатель Комитета Сейма по иностранным делам Лайма Люция Андрикене.

Статьи по теме:
На ратификацию в Сейм внесены протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Для ратификации протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО созывается внеочередная сессия Сейма

В середине июля была созвана внеочередная сессия Сейма, чтобы как можно быстрее принять решение о присоединении Финляндии и Швеции к Альянсу.

Протоколы о присоединении вступят в силу, когда все государства-члены НАТО уведомят правительство США об их принятии.

Как только это произойдет, генеральный секретарь Североатлантического Альянса направит правительствам Финляндии и Швеции официальные приглашения присоединиться к организации от имени всех членов НАТО.

Финляндия и Швеция станут членами НАТО в тот день, когда они депонируют документы о присоединении правительству США, говорится в пояснительном документе, подготовленном Министерством иностранных дел.

Финляндия и Швеция выразили желание вступить в НАТО после вторжения России в Украину в феврале.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве в срочном порядке ратифицируют протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

В Литве в срочном порядке проводится процедура...

TOP новостей

Онкоиммунолог пока не рекомендует прививаться четвертой дозой вакцины от коронавируса

Заболеваемость коронавирусом в Литве растет, несмотря...

Спецэфир Delfi с добровольцем ВСУ из России: почему нужно защищать Украину

Яромир Букреев уехал из России и встал на сторону...

Поездку Петриките на "Славянский базар" оценил министр культуры: так мы попадаем в мясорубку пропаганды

В Литве не смолкают разговоры о поездке...

Тайный визит к патриарху Кириллу: литовский епископ поехал в Москву

Епископ Амвросий - вторая по значимости фигура в...

СМИ: Литва в апреле знала, что Еврокомиссия представит новые пояснения по транзиту

Литва еще в апреле была проинформирована о том, что...