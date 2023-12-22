Сейм Литвы узаконил компенсационные выплаты по уходу за ребенком

Этим документом с 2025 г. узакониваются компенсации по уходу за ребенком для родителей или опекунов детей дошкольного возраста, находящихся на попечении нянь.
После вступления поправок в закон в силу компенсация по уходу за ребенком составит 5,2 базового социального пособия (БСП) в месяц (для сравнения, в следующем году она составит 286 евро).
Пособие может быть назначено и выплачено одному из воспитывающих детей родителю или опекуну за каждого ребенка, не обучающегося по программе дошкольного образования.
Пособие может выплачиваться только родителям или опекунам, которые работают по трудовому договору или являются самозанятыми. На одного и того же ребенка и за один и тот же период может быть назначено и выплачено только одно такое пособие.
По предварительным подсчетам, компенсацию по уходу за ребенком получат около 2500 детей.
83 депутата Сейма поддержали поправки к Закону о пособиях по уходу за ребенком, никто не был против, 1 парламентарий воздержался.
Представляя проект, спикер Сейма В. Чмилите-Нильсен сказала, что поправки к закону направлены на расширение разнообразия форм ухода за детьми и поддержки родителей, помочь родителям легче совмещать работу с воспитанием детей.
В настоящее время родители или опекуны, чьим детям не хватает мест в детских садах или яслях, сталкиваются с большими затратами на наем нянь или же один из родителей или опекунов вынужден оставаться дома и присматривать за ребенком.