Сейм Литвы узаконил компенсационные выплаты по уходу за ребенком

Этим документом с 2025 г. узакониваются компенсации по уходу за ребенком для родителей или опекунов детей дошкольного возраста, находящихся на попечении нянь.

После вступления поправок в закон в силу компенсация по уходу за ребенком составит 5,2 базового социального пособия (БСП) в месяц (для сравнения, в следующем году она составит 286 евро).

Пособие может быть назначено и выплачено одному из воспитывающих детей родителю или опекуну за каждого ребенка, не обучающегося по программе дошкольного образования.

Пособие может выплачиваться только родителям или опекунам, которые работают по трудовому договору или являются самозанятыми. На одного и того же ребенка и за один и тот же период может быть назначено и выплачено только одно такое пособие.

По предварительным подсчетам, компенсацию по уходу за ребенком получат около 2500 детей.

83 депутата Сейма поддержали поправки к Закону о пособиях по уходу за ребенком, никто не был против, 1 парламентарий воздержался.