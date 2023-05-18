Сейм Литвы решил начать процедуру импичмента в отношении Пятраса Гражулиса

За вывод временной комиссии по расследованию проголосовали 69 парламентариев, против – 26, воздержались 19 членов Сейма.

Если Сейм поддержит эту инициативу и на стадии принятия, далее вопрос будет передан на рассмотрение Конституционного суда (КС).

Если КС признает П. Гражулиса виновным, он лишится мандата члена Сейма и права участвовать в выборах на 10 лет.

ELTA напоминает, что почти неделю назад специальная следственная комиссия Сейма постановила, что данных для начала процедуры импичмента парламентария П. Гражулиса достаточно.