Сейм Литвы против изменений в пенсионной системе, предложенных Офисом президента

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

Во вторник Сейм не одобрил инициированные Офисом президента изменения в системе накопления пенсий. Глава страны Гитанас Науседа предложил в Законе о пенсионных накоплениях предусмотреть право участника пенсионных накоплений на получение единовременной выплаты в размере не более 25% от суммы накопленных активов один раз за весь период участия в накоплении.

За эту инициативу проголосовали 49 членов Сейма, против – 15, воздержались – 42 парламентария. Проект возвращен на доработку.

Главный советник президента Ирена Сегаловичене утверждает, что предложенные главой страны изменения вдохновлены критическим мнением населения относительно второй ступени пенсий и недоверием к накопительной системе.

Г. Науседа также предлагал определить, чтобы в пенсионные накопления методом автоматического включения зачислялись только лица, достигшие 21 года, оставив им право самостоятельно написать заявление, если они хотят копить на пенсию с начала трудового стажа.

Законопроект предусматривал обязанность правления "Содры" получить подтверждение от лица, включенного в пенсионные накопления, о получении им уведомления о факте его включения в пенсионные накопления.

Также предлагалось предоставить право лицам, включенным в пенсионные накопления, прекратить пенсионное накопление по истечении 3 месяцев, когда начнутся начисления пенсионных взносов.

Наконец, в сопроводительном законопроекте президент предлагал определить, что единовременные выплаты части пенсионных активов, накопленных на пенсионном счете, не будут облагаться подоходным налогом с населения.

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