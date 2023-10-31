Сейм Литвы против изменений в пенсионной системе, предложенных Офисом президента

За эту инициативу проголосовали 49 членов Сейма, против – 15, воздержались – 42 парламентария. Проект возвращен на доработку.
Главный советник президента Ирена Сегаловичене утверждает, что предложенные главой страны изменения вдохновлены критическим мнением населения относительно второй ступени пенсий и недоверием к накопительной системе.
Г. Науседа также предлагал определить, чтобы в пенсионные накопления методом автоматического включения зачислялись только лица, достигшие 21 года, оставив им право самостоятельно написать заявление, если они хотят копить на пенсию с начала трудового стажа.
Законопроект предусматривал обязанность правления "Содры" получить подтверждение от лица, включенного в пенсионные накопления, о получении им уведомления о факте его включения в пенсионные накопления.
Также предлагалось предоставить право лицам, включенным в пенсионные накопления, прекратить пенсионное накопление по истечении 3 месяцев, когда начнутся начисления пенсионных взносов.
Наконец, в сопроводительном законопроекте президент предлагал определить, что единовременные выплаты части пенсионных активов, накопленных на пенсионном счете, не будут облагаться подоходным налогом с населения.