Сейм Литвы против изменений в пенсионной системе, предложенных Офисом президента

За эту инициативу проголосовали 49 членов Сейма, против – 15, воздержались – 42 парламентария. Проект возвращен на доработку.

Главный советник президента Ирена Сегаловичене утверждает, что предложенные главой страны изменения вдохновлены критическим мнением населения относительно второй ступени пенсий и недоверием к накопительной системе.

Г. Науседа также предлагал определить, чтобы в пенсионные накопления методом автоматического включения зачислялись только лица, достигшие 21 года, оставив им право самостоятельно написать заявление, если они хотят копить на пенсию с начала трудового стажа.

Законопроект предусматривал обязанность правления "Содры" получить подтверждение от лица, включенного в пенсионные накопления, о получении им уведомления о факте его включения в пенсионные накопления.

Также предлагалось предоставить право лицам, включенным в пенсионные накопления, прекратить пенсионное накопление по истечении 3 месяцев, когда начнутся начисления пенсионных взносов.