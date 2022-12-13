Сейм Литвы продлил чрезвычайное положение на границе с Россией и Беларусь

Представляя этот проект на прошлой неделе, министр внутренних дел Агне Билотайте утверждала, что продление чрезвычайного положения необходимо.

"Действия военной агрессии и военные преступления России в Украине продолжаются, их масштабы не уменьшаются. Усиливаются атаки Российской Федерации на объекты гражданской и критической инфраструктуры Украины, осуществляется энергетический терроризм. Возможность применения ядерного оружия все чаще упоминается в риторике Российской Федерации. Речь идет о возможных диверсиях на Белорусской АЭС", - сказала министр, представляя законопроект.

По ее словам, обеспокоенность вызывает и тот факт, что в Беларуси продолжают концентрироваться российские солдаты и вооружение.

В последнее время белорусский режим продолжает использовать мигрантов как форму гибридной агрессии против Литовской Республики – в этом году в Литву не было допущено почти 11 000 мигрантов. Белорусские сотрудники повреждают физический барьер, установленный на литовско-белорусской границе, организуют подвоз нелегальных мигрантов к государственной границе и направляют их на территорию Литвы.

В период чрезвычайного положения будут продолжены некоторые из уже применяемых мер: охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, также проводятся проверки на границе.

По-прежнему будет действовать более строгий визовый режим – выдача виз гражданам России и Беларуси в визовых службах Литовской Республики за границей приостановлена, за исключением случаев, когда посредником выступает Министерство иностранных дел.

Министерство отмечает, что реализация проекта постановления направлена ​​на управление угрозами, поэтому не доставит неудобств жителям Литвы. Во время чрезвычайного положения Литовская армия подключается в порядке, установленном Законом об организации системы охраны края и военной службе Литвы.