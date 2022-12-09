Сейм Литвы призывает к созданию трибунала для расследования преступлений белорусского режима

Об этом говорится в принятой в четверг Сеймом резолюции "О тяжких систематических нарушениях прав человека в Беларуси". За этот документ, который от имени группы парламентариев представила член Сейма Довиле Шакалене, единогласно проголосовали 110 членов Сейма.

Этим документом Сейм обращается к президенту и правительству Литвы, руководству Европейского совета, Европейской комиссии, Европейского Парламента, Совета Европы, национальным парламентам и правительствам Европейского союза и НАТО, Генеральной Ассамблее ООН, Совету по правам человека и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Сейм Литвы призывает "требовать новых, свободных и прозрачных выборов президента и парламента Республики Беларусь в соответствии с демократическими принципами, немедленно прекратить репрессии против белорусского гражданского общества, обеспечить свободу слова, СМИ, собраний и ассоциаций и другие свободы в Беларуси".

Сейм Литвы требует немедленного освобождения всех белорусских политзаключенных, в том числе лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, лауреата премии Сахарова и Вацлава Гавела в области прав человека Марии Колесниковой, лидеров политических партий Николая Статкевича, Павла Северинца и других заключенных представителей гражданского общества.

Литовские парламентарии призывают к развитию инициатив, помогающих лучше понять масштабы и характер репрессий в Беларуси через опыт политзаключенных, таких как инициатива Сейма "Парламентарии за свободу". Они призывают лидеров Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Европейской народной партии, фракции Европарламента "Обновляя Европу", Европейской партии зеленых, Альянса европейских консерваторов и реформистов взяться протежировать заключенных лидеров белорусских политических партий.

В принятом документе Сейм призывает к "дальнейшему расширению санкций в отношении организаций и лиц белорусского режима, хозяйствующих субъектов, связанных с режимом, ответственных за репрессии против народа Беларуси, фальсификацию результатов выборов и другие нарушения прав человека и основных свобод, а также за инструментализацию незаконной миграции, прежде всего, в отношении так называемых органов внутренних дел Беларуси и органов госбезопасности, прокуроров и судей, не оставляющая лазеек для обхода санкций, а также через третьи страны, включая арест и конфискацию активов этих организаций и лиц, с целью сбора средств для возмещения ущерба, причиненного их преступлениями".

Литовские парламентарии призывают ограничить любую финансовую или иную поддержку белорусских госучреждений.

В резолюции предлагается "совместно со специальным международным трибуналом расследовать преступление агрессии против Украины, в чью юрисдикцию входила бы деятельность высших политических и военных чиновников белорусского режима при осуществлении этой агрессии, а также инициировать создание специального международного трибунала для расследования преступлений белорусского режима против человечности в отношении народа страны".

Парламент Литвы призывает объявить террористическими организациями так называемые белорусские силовые и правоохранительные органы, в первую очередь Комитет государственной безопасности и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Министерства внутренних дел.

Принятый документ призывает пересмотреть целенаправленность заключенных с Беларусью договоров о правовой помощи, а также предлагает немедленно приостановить участие Беларуси в различных специализированных международных организациях, в том числе ЮНЕСКО, межправительственных советах и программах в сферах культуры, образования, науки и информационной политики.

Сейм, принявший резолюцию, предлагает в случае необходимости предоставить преследуемым режимом гражданам Беларуси необходимое убежище в странах-членах Евросоюза.

В настоящее время, как подчеркивается в постановлении, в Беларуси около 1 500 политзаключенных, задержаны десятки тысяч, среди политзаключенных есть несовершеннолетние дети, политзаключенных принуждают носить опознавательные знаки, подвергают насилию, пыткам, над ними издеваются, им не оказывается своевременная медицинская помощь, а адвокаты, защищающие политзаключенных, лишаются лицензии.