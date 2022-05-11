За документ проголосовали 88 депутатов, воздержавшихся не было.

Инициаторами резолюции выступили председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас и председатель Комитета по иностранным делам Лайма-Люция Андрикене.

В документе говорится, что в связи с изменением ситуации с безопасностью в регионе из-за войны России против Украины присоединение к Альянсу Финляндии и Швеции значительно повысило бы безопасность и обороноспособность региона.

Этим документом Сейм также выражает надежду на то, что, если Финляндия и Швеция решат вступить в НАТО, то процесс ратификации в национальных парламентах пройдет гладко и быстро, и обещает быстрое решение со стороны Литвы.

Финляндия и Швеция являются партнерами НАТО, хотя формально не являются членами Североатлантического альянса. Политики начали дискуссию о вступлении в НАТО после вторжения России в Украину и на фоне растущих опасений по поводу военной безопасности.

Президент Финляндии Саули Ниинистё намерен объявить о своей личной позиции по членству в НАТО 12 мая, а правящие шведские социал-демократы обещают решение партии 15 мая.

По мнению многих экспертов, обе страны скоро примут окончательное решение по своей заявке на членство перед июньским саммитом НАТО.