Сейм Литвы призвал Россию прекратить провокационные действия у границы с Украиной

"За" проголосовали 102 парламентария, голосовавших "против" не было, один член Сейма воздержался.

"Сейм решительно осуждает осуществляемую Российской Федерацией неспровоцированную военную агрессию против Украины и другие агрессивные односторонние действия, которые грубо нарушают двусторонние и многосторонние соглашения, а также нормы международного права, представляют угрозу для безопасности Европы, и требует незамедлительно эти действия прекратить", - говорится в документе.

В нем подчеркивается твердая поддержка Украины в деле вступления в НАТО и Европейский союз (ЕС), отмечается, что у России "нет и она не может получить право вето относительно членства Украины в НАТО, а также относительно других принимаемых Альянсом решений".

В резолюции выражается поддержка предоставлению Украине Плана действия для членства в НАТО.

Литовские политики повторили, что последовательно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в признаваемых международным сообществом границах.

В резолюции содержится призыв к России прекратить "агрессию, провокации и распространение пропаганды против Украины, незамедлительно отвести войска от границы с Украиной, провести в жизнь международные обязательства, в том числе и Минские соглашения, и вернуться к сотрудничеству, основанному на международном праве и взаимном уважении".

Согласно документу, Россия побуждается впустить на временно оккупированные территории на Востоке Украины международные организации, предоставляющие гуманитарную помощь местному населению, закрыть незаконные места лишения свободы, освободить незаконно содержащихся там граждан Украины, остановить паспортизацию оккупированных территорий и изменение их демографического состава.

Резолюция также содержит призыв к государствам-членам ЕС не поддерживать проведение в жизнь энергетических проектов, ослабляющих евроатлантическое единство, таких, как "Северный поток 2".

В последние недели из-за концентрации российских войск у границы с Украиной сильно возросла напряженность между Москвой и Западом.

По оценке ЕС, вдоль границы с Украиной Россия дислоцировала более 100 тыс. своих военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что это делалось для учений.

В конце минувшей недели сообщалось, что войска возвращаются на места постоянной дислокации.