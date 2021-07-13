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Парламент Литвы во вторник принял резолюцию, которой признал возросшую нелегальную миграцию через Беларусь гибридной агрессией.
Сейм Литвы признал скачок нелегальной миграции гибридной агрессией
© DELFI / Josvydas Elinskas

В резолюции констатируется, что организованные потоки нелегально пересекающих границу иностранцев из третьих стран используются для дестабилизации ситуации в Литве.

За документ проголосовали 56 членов Сейма, против были два парламентария и 24 парламентария воздержались. За резолюцию голосовали правящие фракции, воздержались оппозиционные "аграрии".

В принятой Сеймом резолюции выражается обеспокоенность, что "эта гибридная агрессия может развиваться, использоваться и стать основой для угроз нового характера в контексте широкомасштабных военных учений "Запад".

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Поэтому правительству предлагается для усиления охраны государственной границы и для охраны госграницы на участке границы с Беларусью привлечь армию и по всему периметру этой границы в максимально короткие сроки установить физическое заграждение.

Также предлагается обеспечить, чтобы организаторы потоков нелегальной миграции, включая белорусских физических и юридических лиц были привлечены к ответственности, чтобы в их отношении были применены национальные санкции и санкции Евросоюза (ЕС)

Документ инициировали председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, глава фракции Союза отечества - Литовских христианских демократов Радвиле Моркунайте-Микуленене, главы фракции Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Аушрине Норкене, главы фракции Литовской социал-демократической фракции Альгирдас Сисас, глава фракции Движения либералов Эугениюс Гентвилас, глава фракции Партии труда Виктор Федоров, глава фракции Регионов Литвы Йоанс Пинскус и председатель Комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис.

В резолюции предлагается трактовать иностранцев из третьих стран, нелегальной пересекших границу Литвы и не имеющих документов (за исключением женщин с детьми, беременных, инвалидов и детей до 16 лет), пока не доказано иное, как вероятных активных участников гибридной атаки. Поэтому на них должны распространяться другие условия задержания и проживания.

Также предлагается инициировать информационную кампанию в странах происхождения нелегальной миграции в целях сдерживания потенциальных мигрантов, а также добиваться, возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения.

Сейм также обращается к странам-членам ЕС, Еврокомиссии и другим институциям с призывом проявить солидарность с предоставить Литве необходимую помощь в отражении гибридной агрессии.

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