Сейм Литвы принял решение присудить евреям компенсации за присвоенное имущество

Поправки поддержали 74 члена Сейма, 6 парламентариев воздержались, 2 высказались против.
Законопроект предусматривает выплату символической денежной компенсации за все частное, в том числе бесхозяйное, недвижимое имущество, переданное государству в связи с Холокостом, по причине того, что не осталось собственников или наследников такого имущества.
На это будет выделено дополнительно 37 млн. евро, компенсации начнут выплачивать в 2024 году. Закон будет определять размер таких компенсаций, сроки выплаты, порядок и цель возможного использования.
Ранее премьер-министр И. Шимоните предлагала, что Вильнюсский дворец концертов и спорта мог бы стать музеем или мемориалом, посвященным истории евреев Литвы. На вопрос, как продвигается реализация этой идеи, И. Шимоните сказала, что ситуация непростая и решения более сложные, чем в отношении компенсаций за отчужденное имущество.
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