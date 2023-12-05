Сейм Литвы принял проект государственного бюджета на 2024 год

"За" план расходов и доходов на 2024 год проголосовали 73 депутата, "против" - 52, воздержался один.
Перед голосованием по проекту в целом в палате Сейма были отклонены все предложения парламентариев, которые не были поддержаны правительством, поскольку за них не проголосовало достаточное количество депутатов - 71. Предложения парламентариев составляли 690 миллионов евро, и в начале недели правительство приняло лишь небольшое их количество - на сумму 645 000 евро.
На заседании было одобрено предложение евродепутата Казиса Старкявичюса увеличить ассигнования на Службу государственных закупок на 450 000 евро, чтобы она могла выполнять свои функции. "За" проголосовали 96 человек, 2 воздержались, против не было ни одного члена Сейма.
Также было одобрено предложение евродепутата Морганы Даниэле о выделении Министерству внутренних дел дополнительных 45 000 евро на развитие Литовской миграционной информационной системы (MIGRIS). "За" проголосовали 72 депутата, "против" и "воздержавшихся" не было.
Также было поддержано предложение Витаутаса Миталаса и Аушрине Армонайте об увеличении ассигнований для Управления по регулированию коммуникаций на 120 тысяч евро и для Министерства юстиции на 30 тысяч евро, которые будут выделены Государственному управлению по защите прав потребителей. "За предложение проголосовали 69 депутатов, против и воздержавшихся не было.
Все три предложения были одобрены правительством на заседании в понедельник.
Проект бюджета на 2024 год предусматривает государственные доходы в размере 16,98 млрд евро и расходы в размере 20,61 млрд евро в следующем году. По сравнению с 2023 годом доходы бюджета вырастут на 1,43 млрд евро (9,2%), а расходы - более чем на 1,6 млрд евро (почти на 8,5%).
Государственный долг в 2024 году прогнозируется на уровне 39,9% (38,9% без учета баланса ЕС и кумулятивного эффекта), а дефицит - на уровне 3% (2,5% без учета временных мер). В 2025 году долг прогнозируется на уровне 43,1%, а дефицит - 2,5%.
В следующем году вновь начнут действовать Маастрихтские критерии, поэтому страны ЕС, в том числе Литва, должны будут поддерживать дефицит бюджета на уровне менее 3 % валового внутреннего продукта (ВВП), а долг - менее 60 % ВВП.
В следующем году необлагаемый налог с физических лиц (NPD) увеличится на 20% и составит 751 евро. Сейм также одобрил продление на 5 лет льгот для инвестиционных проектов и кинопроизводства. В 2024 году минимальная месячная зарплата (MMA) увеличится на 10 % до €924 (€709 "на руки").
872 млн евро на дороги
На дорожный сектор будет выделено 872 млн евро. Программа содержания и развития дорог предусматривает 583 млн евро (ранее 543 млн евро), из которых 130,5 млн евро - временный взнос солидарности. Еще почти 159 млн евро предусмотрено за счет финансовой помощи ЕС (41,8 млн евро).
387 млн евро на реализацию Соглашения об образовании, в том числе 219 млн евро на зарплату учителям.
В следующем году на реализацию Соглашения об образовании предусмотрено 387 млн евро. В 2024 году по сравнению с 2023 годом зарплата учителей увеличится в среднем на 276 евро за руку, из которых 130 евро - с 1 января, а остальные - с сентября.
В то же время зарплата учителей и научных работников по сравнению с 2023 годом увеличится в среднем на 440 евро, из которых 140 евро - с 1 января, а остальные - с сентября.
Около 1 млрд евро предназначено для повышения доходов работников, из них 33,7 млн евро - на увеличение ММА и 38,4 млн евро - на увеличение низких коэффициентов в связи с ростом ММА.
Бюджет Министерства обороны — 2,09 млрд евро
Бюджет Министерства обороны (МО) в следующем году составит 2,09 млрд евро - 1,923 млрд евро из бюджета и 135 млн евро из солидарных взносов. Финансирование обороны составит 2,75% ВВП.