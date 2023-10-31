Сейм Литвы отклонил резолюцию о повышении зарплат учителям и о выплате зарплат бастующим

За резолюцию проголосовали 59 членов Сейма, против – 24, воздержались 39 голосовавших.
Члены парламентской оппозиции, подписавшие резолюцию, призывали Правительство принять решение о повышении заработной платы, предусмотренной в соглашении политических партий – 130% средней заработной платы (СЗП) для педагогов и 150% СЗП для ученых и исследователей.
В резолюции также призывали к скорейшему достижению соглашения о выполнении требований бастующих работников образования и подготовке плана реализации на основе ресурсов.
Кроме того, оппозиционные члены Сейма просили обеспечить выплату заработной платы работникам образования, участвующим в забастовке.
Резолюцию "О заработной плате работников образования, завершении переговоров по забастовкам учителей и обеспечении заработной платы бастующим" вносли члены фракции Союза демократов "Во имя Литвы" Вилия Таргамадзе, Саулюс Сквернялис, Домас Гришкявичюс, Кястутис Мажейка, Лайма Могенене, Рима Башкене, Зигмантас Бальчитис, Альгирдас Буткявичюс, Витаутас Бакас, Линас Кукурайтис, Зенонас Стрейкус, Лайма Нагене, Альгирдас Стончайтис и Томас Томилинас.
29 сентября – 12 октября проходила активная забастовка педагогов, организованная профсоюзом работников образования.
12 октября, после того как забастовка перешла в пассивную фазу, учителя вернулись к работе в классах. Однако вернуться к активной забастовке планируется 22 ноября.