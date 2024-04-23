Сейм Литвы отклонил предложение о лишении ВНЖ за поездки в Беларусь и Россию чаще раза в квартал

За продление ограничений проголосовали 82 члена Сейма, против – 3, воздержались 34 парламентария.

Принято решение рассматривать этот законопроект в Сейме в срочном порядке.

Законопроект также направлен на уточнение применения национальных санкций к юридическим лицам – предлагается предусмотреть ограничения для российских бизнесменов независимо от того, имеют ли они временный или постоянный вид на жительство в Литве.

Целью также является ограничение права юридических лиц на приобретение недвижимости после оценки того, является ли гражданин России бенефициаром конкретного юридического лица в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Сейм не поддержал предложение ограничить возвращение граждан России и Беларуси на родину