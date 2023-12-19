Сейм Литвы одобрил предложение о запрете продаж анонимных SIM-карт

За поправки к Закону об электронных связях проголосовали 104 члена Сейма, один проголосовал против, 23 парламентария воздержались.
"Уже сейчас в законе прописана обязанность операторов защищать и при необходимости раскрывать правоохранительным органам данные тех абонентов, которые заключают долгосрочные договоры, а таких абонентов абсолютное большинство. Однако существует некоторая серая зона, когда речь идет о покупке предоплаченных SIM-карт, использовании средств связи и оставаться неизвестным. Статистика показывает, что абсолютное большинство преступных действий совершается при использовании телефона с такими SIM-картами.
Такие карты успешно циркулируют в местах заключения, позволяя совершать звонки, особенно пожилым людям, которые доверчиво раскрывают свои банковские данные для входа и теряют внушительные суммы; их используют контрабандисты, сообщающие о якобы заложенных взрывчатках. Зачастую они используются один раз и после совершения преступного деяния выбрасываются вместе с дешевыми телефонами. Я думаю, что этими поправками мы будем способствовать предотвращению подобных преступных деяний", - сказал член Сейма Миндаугас Скритулскас.
Закон предусматривает, что лицо, заключающее договор на оказание услуг мобильной связи общего пользования, согласно которому услуги мобильной связи общего пользования оплачиваются авансом, должно предоставить поставщику этих услуг данные, необходимые для идентификации его личности как абонента.
Поставщик услуг мобильной связи общего пользования не имеет права предоставлять услуги мобильной связи общего пользования, если личность лица не идентифицирована.
Данное положение (и весь закон) вступит в силу с 1 января 2025 года и будет распространяться только на договоры на оказание услуг мобильной связи общего пользования, заключенные после вступления в силу настоящего закона, согласно которым услуги мобильной связи общего пользования оплачиваются заранее.
Законом также установлено, что с 1 января 2024 года в целях обеспечения защиты прав и законных интересов получателей услуг электронной связи общего пользования и предотвращения преступных деяний, совершаемых с использованием ложных коротких сообщений (SMS), провайдеры сетей электронных связей общего пользования или государственные службы электронной связи должны принять соответствующие технические или организационные меры для идентификации, пометки или блокировки таких коротких сообщений.
Порядок выявления критериев ложных текстовых сообщений будет определяться Службой регулирования связи.