Сейм Литвы одобрил направление средств, собранных за нарушение санкций, на восстановление Украины: закон вступит в силу в декабре этого года

Указывается, что закон вступит в силу 1 декабря текущего года. Его положения будут применяться в течение 10 лет с момента его вступления.

"Мы пытаемся создать национальный пример, который можно было бы использовать в качестве примера для подражания, чтобы мобилизовать хотя бы часть доходов государственного бюджета, полученных от уплаченных штрафов, применяя конфискацию имущества, для поддержки Украины. Есть много активов, которые можно было бы использовать для этого", - сказал представивший ранее проект в Сейме председатель Комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис.