Сейм Литвы одобрил направление средств, собранных за нарушение санкций, на восстановление Украины: закон вступит в силу в декабре этого года

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Seimui teikiamas kitų metų biudžetas
Seimui teikiamas kitų metų biudžetas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Сейм одобрил предложение Министерства иностранных дел (МИД) направить средства, собранные от штрафов, уплаченных юридическими и физическими лицами, нарушающими международные и национальные санкции, в Фонд восстановлении Украины.

За закон проголосовали 100 парламентариев, 99 проголосовали против, воздержался 1 парламентарий.

Указывается, что закон вступит в силу 1 декабря текущего года. Его положения будут применяться в течение 10 лет с момента его вступления.

"Мы пытаемся создать национальный пример, который можно было бы использовать в качестве примера для подражания, чтобы мобилизовать хотя бы часть доходов государственного бюджета, полученных от уплаченных штрафов, применяя конфискацию имущества, для поддержки Украины. Есть много активов, которые можно было бы использовать для этого", - сказал представивший ранее проект в Сейме председатель Комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис.

Предусматривается, что средства из бюджета, полученные от штрафов, уплаченных за нарушение международных санкций и ограничительных мер, установленных национальным законодательством Литвы, предусмотренных статьями 123 Уголовного кодекса и 515 Кодекса об административных правонарушениях, пойдут в Фонд восстановления Украины, также известный как Фонд сотрудничества в целях развития.

"Такой шаг продемонстрировал бы твердую решимость Литвы оказывать поддержку Украине, которая сталкивается с агрессией со стороны Российской Федерации, и способствовал бы усилиям международного сообщества по обеспечению основополагающего принципа – агрессор должен компенсировать причиненный им ущерб", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При реализации предложений министерства Государственной налоговой инспекции (ГНИ) и таможне необходимо будет реализовать определенные изменения. По предварительной оценке министерства, для этого понадобится около 20 тыс. евро.

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