За постановление о начале процедуры импичмента на стадии внесения проголосовали 63 члена Сейма, против – 29, воздержались 17 депутатов.

Сам же П. Гражулис, подозреваемый в незаконном голосовании за другого члена Сейма, на заседании поднимал вопросы о том, как комиссия по импичменту могла установить, что это он нажал кнопку для голосования.

"Ведь судебные эксперты сказали, что не установили, какие действия я совершал. Каких духов комиссия по импичменту вызывала чтобы установить, что я голосовал? Даже через камеры судебным экспертам не удалось установить, какие действия я совершал, как мог господин Витаутас Раскявичюс в другом зале видеть, как я голосовал? Может, у него есть бинокль, может, он как-то зафиксировал?", — возмущался П. Гражулис.

На этот вопрос ответил председатель комиссии по импичменту Линас Слушнис.

"Действительно так, за этой стеклянной таблицей камеры не могут видеть ваши действия. Но на этом табло, как вы говорите, наверное, святой дух включил зеленую лампочку голосования, потому что он был за. И эксперты очень четко говорят: Линас Йонаускас в то время, в тот 30-секундный интервал, не выполнил никакого действия по голосованию", – сказал Л. Слушнис.

Между тем, депутат Агне Ширинскене от имени Смешанной группы депутатов Сейма еще в начале заседания попросила снять этот вопрос с повестки дня вторника. Парламентарий попросила исключить этот вопрос в связи с тем, что комиссия с протокольным постановлением обратилась в прокуратуру с просьбой начать досудебное расследование в отношении депутата Андрюса Палениса.

"Как известно, А. Паленис — единственный свидетель, который сказал, что что-то видел. И от того, сказал ли он правду или солгал зависят возможности импичмента П. Гражулиса", — сказала А. Ширинскене.

Однако Сейм решил отклонить это предложение Смешанной группы.

ELTA напоминает, что почти неделю назад специальная следственная комиссия Сейма постановила, что данных для начала процедуры импичмента парламентария П. Гражулиса достаточно.