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Сейм пока отказался создавать временную следственную комиссию по транзиту удобрений "Беларуськалия".
Сейм Литвы не будет создавать временную следственную комиссию по транзиту удобрений "Беларуськалия"
© Itar-Tass / Scanpix

В четверг по представлении сейм не принял проект соответствующего постановления: "за" проголосовал 61 депутат, "против" - 54, а 13 членов Сейма воздержались.

Комиссия должна была выяснить все обстоятельства ситуации с транзитом удобрений "Беларуськалия" через Литву. Создать комиссию требовал 51 член оппозиционных фракций.

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