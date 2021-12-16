Сейм Литвы не будет создавать временную следственную комиссию по транзиту удобрений "Беларуськалия"

В четверг по представлении сейм не принял проект соответствующего постановления: "за" проголосовал 61 депутат, "против" - 54, а 13 членов Сейма воздержались.

Комиссия должна была выяснить все обстоятельства ситуации с транзитом удобрений "Беларуськалия" через Литву. Создать комиссию требовал 51 член оппозиционных фракций.