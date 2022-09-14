Сейм Литвы намерен реагировать на незаконные референдумы России в Украине

Об этом говорится в проекте резолюции, который зарегистрировали члены парламентского Комитета по иностранным делам.

В проекте документа содержится призыв к международному сообществу принять все необходимые меры, чтобы предупредить государство-агрессора – Российскую Федерацию – и ее высшее политическое руководство "не организовывать и проводить на временно оккупированных территориях Украины незаконные референдумы, которые не будут иметь никакой юридической силы".

Авторы проекта резолюции призывают к непризнанию паспортов Российской Федерации, выданных в оккупированных регионах Украины.

В своей резолюции Сейм намерен призвать к санкциям против Российской Федерации за организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины. Литовские парламентарии обещают добиваться привлечения к ответственности лиц, активно участвовавших в организации и проведении незаконных референдумов или занимавшихся другой связанной с этим деятельностью.

Инициаторы резолюции Сейма призывают страны Шенгенской зоны присоединиться к решению Литвы, Латвии, Эстонии и Польши об ограничении въезда граждан России на территории государств и принять меры, которые помогут значительно ограничить поток граждан Российской Федерации в Евросоюз и Шенгенскую зону, "в целях обеспечения безопасности наших обществ и внутренней безопасности в Евросоюзе".

Проект резолюции зарегистрировали председатель парламентского Комитета по иностранным делам Лайма Андрикене, ее заместитель Гедрюс Сурплис, члены комитета Арминас Лидяка, Эмануэлис Зингерис, Рута Милюте, Жигимантас Павиленис, Антанас Винкус.

"Это резолюцией мы ищем способы предупредить Россию не проводить незаконные референдумы на временно оккупированных территориях Украины, а также призываем зарубежных партнеров не признавать планируемые оккупантом референдумы и любые другие формы выражения "воли народа". Однако не исключено, что после успешного контрнаступления Украины на фронте ход войны и без наших усилий предупредить и наказать агрессора вынудит Россию передумать и отменить планируемые референдумы", - прокомментировал А. Лидяка.

Член Сейма обращает внимание, что после того, как Украина взяла на себя инициативу в войне, оккупанты перенесли дату планируемых референдумов с 11 сентября на 4 ноября. "Будем надеяться, что эту дату перенесут на "никогда", - сказал член Сейма.

Голосование по резолюции планируется в четверг.