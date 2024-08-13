Сейм Литвы лишил консерватора Вишняускаса депутатской неприкосновенности

Присутствовавший на заседании комиссии прокурор Дарюс Валис повторил членам комиссии заявления, сделанные ранее в зале Сейма генеральным прокурором Нидой Грунскене, и отметил, что в ходе предварительного расследования было собрано достаточно данных, дающих основание полагать, что документы об использовании средств, выделенных на деятельность А. Вишняускаса как депутата муниципального совета, были подделаны.

„Прошу лишить меня правовой неприкосновенности и позволить мне продолжать защищать себя законными средствами“, – заявил в ходе заседания А. Вишняускас.

Такое предложение внесла в Сейм специальная следственная комиссия, состоящая из представителей всех парламентских фракций. О лишении депутатской неприкосновенности просил и сам А. Вишняускас.

За такое решение проголосовали 97 депутатов Сейма, против выступил 1 депутат, воздержавшихся не было.

Сам А. Вишняускас воздержался от комментариев по поводу предъявленных ему обвинений, лишь отметил, что просит парламентариев лишить его неприкосновенности.

„Мне больше нечего добавить и сказать. С материалами предварительного расследования я не знаком, меня никак не допрашивали. Мне было бы сложно комментировать факты и детали. Прошу лишить меня неприкосновенности и позволить продолжать защищать себя законными средствами“, – заявил политик, оказавшийся в поле зрения правоохранительных органов.