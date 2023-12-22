Сейм Литвы хочет повысить возрастной ценз для участников азартных игр до 21 года

В четверг парламентарии единогласно одобрили этот проект, который теперь будет рассматриваться Комитетом по бюджету и финансам. В зал пленарных заседаний он вернется на весенней сессии.

В случае одобрения Сеймом минимальный возраст всех участников азартных игр будет составлять 21 год.

Лицам до 21 года будет запрещен вход в игорные дома (казино), залы игровых автоматов и бинго, пункты приема ставок и тотализаторы. Также предлагается запретить лицам до 21 года участвовать в дистанционных азартных играх.

Инициатива группы парламентариев, представленная в четверг членом Сейма Юргитой Сейонене, направлена ​​на снижение риска возникновения проблем с азартными играми среди чувствительной возрастной группы молодых людей.

По данным Службы по надзору за азартными играми, целых 7% всех лиц, зарегистрированных в Реестре самоограничения на участие в азартных играх в нашей стране, составляют молодые люди в возрасте 18-20 лет.