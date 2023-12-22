Сейм Литвы хочет повысить возрастной ценз для участников азартных игр до 21 года

В четверг парламентарии единогласно одобрили этот проект, который теперь будет рассматриваться Комитетом по бюджету и финансам. В зал пленарных заседаний он вернется на весенней сессии.
В случае одобрения Сеймом минимальный возраст всех участников азартных игр будет составлять 21 год.
Лицам до 21 года будет запрещен вход в игорные дома (казино), залы игровых автоматов и бинго, пункты приема ставок и тотализаторы. Также предлагается запретить лицам до 21 года участвовать в дистанционных азартных играх.
Инициатива группы парламентариев, представленная в четверг членом Сейма Юргитой Сейонене, направлена на снижение риска возникновения проблем с азартными играми среди чувствительной возрастной группы молодых людей.
По данным Службы по надзору за азартными играми, целых 7% всех лиц, зарегистрированных в Реестре самоограничения на участие в азартных играх в нашей стране, составляют молодые люди в возрасте 18-20 лет.
Действующий Закон об азартных играх устанавливает два возрастных ограничения для азартных игр: 18 и 21 год.
Закон запрещает допуск лиц до 18 лет, а также лиц, не предъявивших документ, удостоверяющий личность, к залам игровых автоматов и бинго, пунктам ставок и тотализаторам. Также запрещено участвовать в дистанционных азартных играх лицам младше 18 лет.
В азартные игры, организованные в игорном доме (казино), в том числе организованные дистанционно, могут играть только лица, достигшие 21 года. Также запрещено допускать в игорный дом (казино) лиц младше 21 года.
С 1 января 2023 года вступила в силу поправка к Закону о лотереях, повышающая возраст участников лотереи с 16 до 18 лет.
Предлагается, чтобы новое регулирование вступило в силу 1 июля 2024 г.