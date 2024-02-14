Сейм лишил правовой неприкосновенности депутата Жемайтайтиса

За это проголосовали 77 членов Сейма, голосов против и воздержавшихся не было.

Во вторник специальная комиссия единогласно приняла решение предложить Сейму удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры и привлечь обвиняемого в антисемитизме члена Сейма к ответственности.

"Этим голосованием мы не решаем, виновен или невиновен Жемайтайтис. Мы лишь решаем, можем ли позволить прокуратуре продолжить расследование и установить истину", - призвал на заседании проголосовать за лишение иммунитета председатель комиссии Бронисловас Матялис.

В середине января генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась в Сейм по поводу лишения правовой неприкосновенности депутата Ремигиюса Жемайтайтиса.