Сейм лишил Гражулиса депутатской неприкосновенности

За отмену юридической неприкосновенности проголосовали 83 члена Сейма, против или воздержавшихся не было.
На заседании Сейма П. Гражулис отстаивал свою позицию, основываясь на Священном Писании. Политик продемонстрировал парламентариям видео, в котором критикуются решения Генпрокуратуры и цитируется Священное Писание.
"Видеозапись подготовлена на основе некоторых отрывков из Нового и Ветхого Заветов Священного Писания. То, что я сказал в коридоре (Сейма), в Священном Писании гораздо жестче сказано о гомосексуалистах и их отношениях", – заявил П. Гражулис на заседании Сейма.
Член Смешанной парламентской группы Рита Тамашунене также призвала прокуратуру вспомнить случаи, когда из-за заявлений подобного рода лица не попадали в поле зрения Генеральной прокуратуры.
"Положим подобные случаи на чаши весов Фемиды. (...). Очень надеюсь на справедливую оценку. Потому что невозможно ощутить это чувство справедливости, когда речь заходит и рассматриваются очень разные, но, на мой взгляд, даже более страшные случаи, которые даже не удостаиваются внимания прокурора", – сказала она.
Однако на заседании Сейма среди представителей правящих прозвучал призыв лишить неприкосновенности всех членов Сейма.
"Я приглашаю всех задуматься о лишении неприкосновенности всех депутатов Сейма. Однако это придумано не для того, чтобы депутат Сейма с чистой совестью совершал преступления, а потом с чистой совестью смотрел в глаза правоохранительным органам", – заявила на заседании Сейма член фракции консерваторов Раса Петраускене.
"Депутат Сейма пришел работать на благо народа Литвы, а не совершать преступления. Если Гражулис чувствует себя правым перед законом, то ему незачем прикрываться неприкосновенностью", – также подчеркнула она.
В свою очередь, к избирателям П. Гражулиса обратилась представитель фракции консерваторов Даля Асанавичюте.
"Сегодня я хочу обратиться к избирателю с вопросом, устраивают ли вас такие депутаты Сейма? Устраивает ли вас депутат Сейма, в отношении которого сформирована уже шестая следственная комиссия? И неправда, что это было сделано только в период правления консерваторов, это делалось и в период правления "аграриев" и социал-демократов", – сказала Д. Асанавичюте.
"Уважаемый Пятрас, может уже хватит думать о других и о будущем других, пора задуматься о своем будущем на этой земле и о своем будущем в царствии небесном или не там", – подчеркнула она.