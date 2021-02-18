Ради этой командировки пришлось внести исправления в действующие правила и сделать исключение для главы Комитета. Жигимантас Павилёнис отбывает в Тбилиси в пятницу. Он надеется взять на себя роль посредника межды конфликтующими сторонами.
Беспорядки в Грузии спровоцировало решение городского суда Тбилиси удовлетворить просьбу прокуратуры и заменить лидеру оппозиционной партии меру пресечения с залога на арест.
"У меня есть старый личный задел еще со времен президента Валдаса Адамкуса, я сам возглавлял группу по Грузии в бывшем сейме, у меня очень много друзей на обеих сторонах. Еду, чтобы попытаться по мере возможности их помирить", - сказал глава комитета в четверг агентству BNS.
"Наш посол первым поехал в офис "Единого Национального Движения", где сконцентрировалась вся оппозиция и которое хотело штурмовать специальные силы, закрыл своим телом, пока этого не произошло. Даже неизвестно, что может случиться сегодня ночью", - сказал он.
Павилёнис намерен встретиться в Тбилиси и с представителями правящих, и с представителями оппозиции. Он надеется встретиться и с президентом Саломе Зурабишвили. По словам парламентария, грузинские политики прислушиваются к мнению представителей Литвы.
"Посидим и с одними, и с другими, будем искать решения. Потому что если Грузия на самом деле намерена вступить в Евросоюз и НАТО (...), то, сажая друг друга в тюрьмы, они туда точно не попадут. Им следует усвоить литовский урок, что по стратегическим целям позиция и оппозиция должны работать сообща", - сказал Ж. Павилёнис BNS.
Министерство иностранных дел Литвы выразило беспокойство в связи с политической ситуацией в Грузии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперты согласны, что ношение масок на улице было избыточным требованием (2)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Новая статистика смертности в Литве: пугает не только количество жертв коронавируса (57)
15 февраля Институт гигиены Литвы объявил...
Президент Литвы: меня беспокоят намерения России проглотить Беларусь как независимое государство (272)
В эксклюзивном интервью DW президент Литвы Гитанас...
Дополнительные послабления - возможно вопрос недель: но все может разрушить один неосторожный шаг (33)
Хорошая весть – в Литве улучшается ситуация с...
В числе пострадавших клиентов CityBee есть и политики: существует угроза нацбезопасности (72)
15 февраля вечером появилось сообщение о том, что хакеры...