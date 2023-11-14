Сейм исключил из повестки дня первое чтение госбюджета на следующий год

За такое предложение оппозиционной фракции Партии труда проголосовали 63 депутата, против – 53, воздержались – 6 депутатов.

Как уверял председатель партии труда Андрюс Мазуронис, внесший данное предложение, заключение Комитета Сейма по бюджету и финансам (КБФ) не соответствует требованиям устава Парламента.

"Возник определенный "конфуз" по поводу рассмотрения бюджета. Заключение Комитета Сейма по бюджету и финансам, которое они сформулировали, не соответствует требованиям Устава Сейма. (...) КБФ составил заключение, не рассмотрев предложения других комитетов, просто решил вернуть его в Правительство на рассмотрение. Такая формулировка заключения комитета не соответствует требованиям Устава Сейма", – заявил А. Мазуронис на пленарном заседании.

Между тем председатель КБФ Миндаугас Линге пояснил, что подобные заключения комитета являются обычной практикой, а предложения по бюджету не основаны на финансовых источниках.