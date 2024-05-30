Сейм хочет увеличить единовременное пособие при рождении ребенка в два раза

Заместитель старосты парламентской фракции Партии труда Вайда Гирайтите-Юшкявичене намерена в четверг внести в парламент поправки к закону о детских пособиях, в которых предлагается выплачивать на каждого рожденного ребенка единовременное пособие в размере 22 базовых социальных пособий. На сегодняшний день эта сумма составит 1210 евро.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, рождаемость в Литве с 1994 г. постоянно менялась, но общая тенденция была к снижению. В целом за последние 29 лет (1994–2023 гг.) этот показатель (т. е. рождаемость на 1000 населения) снизился с 11,6 до 7,0, или почти на 40 проц.
"Несмотря на то, что за последние несколько лет масштабы эмиграции сократились, Литва входит в число наиболее быстро демографически вымирающих стран не только в Европе, но и в мире. Рождаемость и увеличение ожидаемой продолжительности жизни меняют возрастную пирамиду населения Литвы: стремительно сокращается количество детей, молодежи и населения среднего возраста", – говорится в пояснительной записке к документу.
Проект вместе с В. Гирайтите-Юшкявичене вносят депутаты Сейма Ева Качинскайте-Урбонене, Валентинас Букаускас и Виктор Федоров.
Предлагаемый срок вступления новой редакции закона в силу – со следующего года.
В настоящее время на каждого рожденного ребенка выплачивается единовременное пособие в размере 11 базовых социальных пособий.