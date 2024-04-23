2024.04.23 10:06

Сейм будет голосовать по поправкам, которые позволят Rheinmetall проще начать строительство завода в Литве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Во вторник Сейм примет решение о поправках к закону, которые позволят крупным производителям оружия и боеприпасов в Литве начинать строительство заводов до получения разрешения. С введением таких изменений компаниям необходимо будет получить разрешения на строительство до окончания строительства.

Изменения к закону, которые в срочном порядке рассматриваются Сеймом, предусматривают, что проекты, связанные с оборонными потребностями, могут строиться на неурбанизированных территориях без процедур территориального планирования с муниципалитетом. В этом случае не будет обязательным информировать общественность о проекте или начале строительных работ.

Однако процесс оценки воздействия на окружающую среду и участие в нем общественности не меняются.

По мнению Минэкономики и инноваций, необходимость изменения законов была обусловлена ​​геополитическими изменениями.

Министр Аушрине Армонайте ранее заявила, что поправки направлены на ускорение начала деятельности немецкого производителя Rheinmetall, который намерен построить в Литве завод по производству артиллерийских снарядов. Также, по ее словам, сейчас ведутся переговоры с оборонными компаниями США и Франции.

16 апреля министр экономики и инноваций А. Армонайте и министр обороны Лауринас Кащюнас подписали с представителем Rheinmetall Максимилианом Фрохом письмо о намерениях относительно строительства завода по производству боеприпасов в Литве.

Ранее компания Rheinmetall заявляла, что намерена построить в Литве завод по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов.

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