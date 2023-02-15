Саударгас: огласка – последняя инстанция для бизнеса, продолжающего свою деятельность в России

"Думаю, что да (следует предавать огласке – ELTA). Это действительно определенный нож в спину, я так считаю. Работа с режимами, откармливая их – это не в интересах нашего государства и не в интересах демократического мира в целом", - в среду радиостанции "Žinių radijas" сказал консерватор.
"Возможно, последняя инстанция, так сказать, – это огласка и общественное давление", - размышлял он.
Политик отметил, что деятельность бизнеса, еще не покинувшего рынки России и Беларуси, может быть частично ограничена европейскими санкциями, примененными к режиму Кремля. Однако, по мнению П. Саударгаса, такие ограничения не являются всеобъемлющими, и компании также могут искать лазейки в санкциях.
"Европейский союз принял санкции, они не всеобъемлющие и все учитывающие – это, наверное, понятно, что все дороги и пути одновременно не закрыть. Однако, опять же, общее понимание и осознание того, что не стоит тогда, наверное, искать варианты обхода, мне кажется, должно быть пониманием всех в демократическом мире, в том числе бизнеса, участвующего в демократическом мире", - пояснил он.
"Есть бизнес, который как раз таки жертвует Украине, поддерживает Украину, чтобы она добилась победы, и жертвует свои заработанные деньги, прибыль – проводятся огромные акции и с помощью бизнеса общественность собирает миллионы. А другой бизнес в это время наживается на откармливании режимов. Мне кажется, что это просто преступно", - отметил П. Саударгас.
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