Санкции ЕС в действии: в Литву не впустили 34 грузовика с российскими номерами

Часть грузовиков везла груз через Беларусь в Калининград, часть пыталась въехать в Литву из Калининграда, сообщила BNS представитель Департамента таможни Лина Лауринайтите-Григене.
По ее словам, предпринимались попытки ввоза автозапчастей, древесины, мебели, алкогольных напитков и других товаров.
"Развернутые и возвращенные на российскую и белорусскую сторону грузовики перевозили автозапчасти, древесину и изделия из дерева, мебель, смазочные материалы, стекло, крепкие алкогольные напитки", — говорится в сообщении таможни.
5 физических лиц, перевозивших алкоголь, не пропустили через пограничный пост Панемуне, где с российской стороны ремонтируется мост Королевы Луизы и возможен только пешеходный переход.
С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России, через Литву запрещается перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс, судовые детали и другие товары российского происхождения.
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