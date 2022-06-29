В прошлом году тройку руководителей возглавляла семья спикера Виктории Чмилите-Нильсен, однако в этом году ГНИ не сообщает о стоимости имущества его семьи, поэтому она оказалась на втором месте. В прошлом году ее имущество оценивалось в 300 000 евро, в 2020 г. ее семья декларировала имущество на сумму 932 700 евро.

В прошлом году, как и в позапрошлом, спикер указала, что у нее есть недвижимость за 211 200 евро, автомобиль за 23 300 евро, накопления на сумму 67 000 евро. Кроме того, у нее был кредит на сумму 21 000 евро.

В 2020 году супруг Чмилите-Нильсен декларировал сбережения на сумму 446 000 евро.

Имущество семьи Науседы в 2021 г немного подорожало, с 760 000 до 770 000 евро. Большая часть – 717 000 евро – стоимость недвижимости – дома и земли. Еще у Науседы есть сбережения на сумму 43 000 евро.

Диана Науседе декларировала художественные ценности и ювелирные изделия за 7600 евро. У президента есть долг на сумму 67 200 евро.

Имущество премьер-министра Ингриды Шимоните оценивается в 283 000 евро (в 2020 г. было 277 600 евро). У нее есть дом и квартира, их стоимость соответственно 90 000 и 140 000 евро, земля за 24 500 евро, машины стоимостью 20 000 евро и сбережения на сумму 8740 евро. У нее есть невозвращенный кредит на сумму 57 000 евро.