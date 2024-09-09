Самые влиятельные политики Литвы: лидерами остаются президент и премьер

На четвертой позиции – экс-президент Валдас Адамкус, занявший в прошлом году шестую позицию.
Витаутас Ландсбергис, председатель Верховного совета - Восстановительного Сейма, в списке самых влиятельных политиков занимает пятое место.
Тогда спикер Сейма и глава Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен опустилась с четвертой на шестую позицию.
Далее в списке самых влиятельных политиков – министр обороны Лауринас Кащюнас, экс-президент Даля Грибаускайте, лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте и председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис.
Опрос мнения литовской элиты по заказу Delfi проводился журналом Reitingai с 20 мая по 28 июня. В ходе исследования было опрошено 1 088 человек.
Общественность наиболее влиятельными политиками назвала Г. Науседу, И. Шимоните и В. Адамкуса
Однако параллельный опрос общественного мнения выявил несколько иную расстановку наиболее влиятельных политиков.
Самым влиятельным политиком страны жители назвали президента Г. Науседу, второе место в рейтинге досталось премьер-министру И. Шимоните, третье – экс-президенту В. Адамкусу.
Далее в списке самых влиятельных политиков: Д.Грибаускайте, В. Ландсбергис, В. Чмилите-Нильсен, лидер партии „Неманская заря“ Ремигиюс Жемайтайтис, В. Блинкявичюте, Л. Кащюнас и Г. Ландсбергис.
Опрос компания Spinter tyrimai проводила с 18 июня по 3 июля. В ходе исследования через уникальную ссылку были опрошены 1 013 жителей Литвы (в возрасте 18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки.
Исследование „Самые влиятельные Литвы“ состоит из двух частей: лица, которые оказывают наибольшее влияние на развитие Литвы, общество и лиц, принимающих решения, оцениваются элитой страны, мнение которой отражено в журнале Reitingai, и опрос представителей общественности, который проводит компания Spinter tyrimai.