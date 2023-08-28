Самые влиятельные общественные деятели Литвы: на первом месте – ведущий Тапинас

В этом году самым влиятельным элита признала ведущего Андрюса Тапинаса. Второе место досталось Йонасу Охману, основателю организации Blue/Yellow, которая оказывает поддержку Украине в борьбе против российских оккупантов.
Политолог Линас Кояла, директор Центра восточноевропейских исследований, занимавший в прошлом году второе место, по мнению элиты опустился на третье место.
Замыкают пятерку лидеров историк Альфредас Бумблаускас, опустившийся на одну позицию, и ксендз Ричардас Довейка, сохранивший 5-е место.
По мнению элиты, на шестом месте оказалась политолог Университета Миколаса Ромериса Рима Урбонайте, а на седьмом – архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас.
Восьмое и девятое места заняли доктор политических наук, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Мажвидас Ястрамскис и общественный деятель Скирмантас Малинаускас.
Замыкает десятку писательница Кристина Сабаляускайте, занявшая в 2022 году седьмое место.
Мнение общественности: первое место – А. Тапинас, второе – ксендз Р. Довейка
По мнению общественности, на первом месте в этом году – общественный деятель А. Тапинас. На втором – ксендз Ричардас Довейка, который, по мнению элиты, не поднялся так высоко – занял пятое место.
На третьем месте – историк Альфредас Бумблаускас, который в прошлом году, по мнению общественности, занял первое место. На четвертом месте – Л. Кояла, на пятом – Й. Охман.
Шестое место в списке в этом году, поднявшись на одну позицию, занимает оперный режиссер Даля Ибелхауптайте. Седьмое место – актер Роландас Казлас, восьмое место – архитектор и исполнитель Альгирдас Каушпедас.
По сравнению с прошлым годом, на одну позицию опустилась оперная солистка Асмик Григорян, в этом году она заняла девятое место. Замыкает десятку – эдуколог Аустея Ландсбергене.
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