Самые влиятельные общественные деятели Литвы: на первом месте – ведущий Тапинас

Замыкают пятерку лидеров историк Альфредас Бумблаускас , опустившийся на одну позицию, и ксендз Ричардас Довейка, сохранивший 5-е место. По мнению элиты, на шестом месте оказалась политолог Университета Миколаса Ромериса Рима Урбонайте, а на седьмом – архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас .

Политолог Линас Кояла, директор Центра восточноевропейских исследований, занимавший в прошлом году второе место, по мнению элиты опустился на третье место.

В этом году самым влиятельным элита признала ведущего Андрюса Тапинаса . Второе место досталось Йонасу Охману, основателю организации Blue/Yellow, которая оказывает поддержку Украине в борьбе против российских оккупантов.



По мнению общественности, на первом месте в этом году – общественный деятель А. Тапинас. На втором – ксендз Ричардас Довейка, который, по мнению элиты, не поднялся так высоко – занял пятое место.

На третьем месте – историк Альфредас Бумблаускас, который в прошлом году, по мнению общественности, занял первое место. На четвертом месте – Л. Кояла, на пятом – Й. Охман.

Шестое место в списке в этом году, поднявшись на одну позицию, занимает оперный режиссер Даля Ибелхауптайте. Седьмое место – актер Роландас Казлас, восьмое место – архитектор и исполнитель Альгирдас Каушпедас.

По сравнению с прошлым годом, на одну позицию опустилась оперная солистка Асмик Григорян, в этом году она заняла девятое место. Замыкает десятку – эдуколог Аустея Ландсбергене.