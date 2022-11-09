Генеральный секретарь НАТО проинформировал представителей членов Альянса об официальной дате встречи в среду.

"Мы очень гордимся, что можем провести саммит НАТО в Вильнюсе, который, как мы надеемся, станет праздником победы. Для того, чтобы это произошло, мы призываем наших партнеров не только продолжать, но и увеличивать помощь Украине", - сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии, переданном BNS.

В свою очередь, президент Гитанас Науседа написал в соцсети Twitter, что с нетерпением ждет возможности поприветствовать в столице союзников и единомышленников.

"Столкнувшись с кровопролитной войной России в Украине, мы едины и солидарны, привержены коллективной обороне", - написал глава страны.

Ландсбергис подчеркнул, что, выбрав Вильнюс для проведения саммита, Альянс проявляет внимание к вопросам безопасности восточного фланга и посылает мощный сигнал о том, что обеспечение безопасности Балтийского региона важно для НАТО в целом.

"В то же время это признание и оценка Литвы как надежного союзника, выполняющего договорные обязательства. Лидеры всех стран НАТО, собравшиеся в столице Литвы, примут решения, связанные с укреплением безопасности всех нас и наших союзников", — сказал Ландсбергис.

По сообщению Министерства иностранных дел, Столтенберг поблагодарил Литву за готовность принять у себя эту важную встречу.

Саммит НАТО состоится в Литве впервые. На него ожидается прибытие делегаций высокого уровня союзников и партнеров НАТО, а также большого количества представителей международных СМИ.

Повестка встречи в верхах в Вильнюсе будет сосредоточена на укреплении коллективной обороны и сдерживании со стороны Альянса, а также на увеличении помощи Украине. Чтобы гарантировать, что НАТО останется самым сильным оборонным блоком, союзники обсудят приоритеты и потребности в оборонных инвестициях.

Ожидается, что Финляндия и Швеция впервые примут участие в Вильнюсе в качестве полноправных членов.