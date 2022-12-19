Саммит НАТО в Вильнюсе примет 40 стран-членов и партнеров: более 5 тысяч человек

По данным Министерства иностранных дел (МИД), в столице может возникнуть нехватка гостиниц из-за большого количества прибывающих членов делегаций.
"Из-за большого количества участников в Вильнюсе может не хватить гостиниц, поэтому часть лиц, сопровождающих делегации лидеров, планируется разместить в гостиницах и в других городах", - говорится в комментарии министерства, предоставленном BNS.
В министерстве уточняют, что рабочие заседания и совещания запланированы в выставочном центре LITEXPO.
На территории за периметром выставочного центра LITEXPO работы проводит Вильнюсское городское самоуправление.
По данным МИД, все работы должны быть завершены к 1 июля следующего года.
Как отмечают в министерстве, логотип саммита НАТО в настоящее время согласовывается с администрацией Альянса.
"Мы надеемся, что сможем представить его публике в начале следующего года", — говорится в сообщении МИД.
Бюджет на организацию встречи лидеров НАТО составляет 38 млн евро. Она пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
Саммит проводится в Литве впервые. В ходе него ожидается прибытие делегаций высокого уровня союзников и партнеров НАТО, а также большого количества представителей международных СМИ.
Ожидается, что Финляндия и Швеция впервые примут участие в Вильнюсе в качестве полноправных членов НАТО.
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