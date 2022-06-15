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Саммит НАТО в 2023 году состоится в выставочном центре Litexpo, решило правительство Литвы.
Саммит НАТО состоится в выставочном центре Litexpo
© Reuters / Scanpix

Такое постановление было принято в среду. За подготовку мероприятия будет отвечать МИД, а компании, управляющей Litexpo, придется заняться "необходимыми государственными закупками и координировать осуществление процесс".

МИД отмечает, что помещения Litexpo - самое подходящее место для проведения такого мероприятия в Вильнюсе. В нем могут разместиться больше 3000 представителей разных стран и СМИ.

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Планируется, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится в июне 2023 года.

В этом году саммит пройдет в Мадриде. Представители Литвы надеются, что на нем НАТО пересмотрит планы по обороне восточного фланга и примет решение по трансформации батальонов в бригады в странах Балтии и Польше.

Страны Центральной и Восточной Европы добиваются этого в ответ на войну России в Украине.

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