Саммит НАТО состоится в выставочном центре Litexpo

Такое постановление было принято в среду. За подготовку мероприятия будет отвечать МИД, а компании, управляющей Litexpo, придется заняться "необходимыми государственными закупками и координировать осуществление процесс".

МИД отмечает, что помещения Litexpo - самое подходящее место для проведения такого мероприятия в Вильнюсе. В нем могут разместиться больше 3000 представителей разных стран и СМИ.



Планируется, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится в июне 2023 года.

В этом году саммит пройдет в Мадриде. Представители Литвы надеются, что на нем НАТО пересмотрит планы по обороне восточного фланга и примет решение по трансформации батальонов в бригады в странах Балтии и Польше.

Страны Центральной и Восточной Европы добиваются этого в ответ на войну России в Украине.