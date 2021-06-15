aA
Через два года саммит НАТО состоится в Литве, сообщили в понедельник лидеры альянса.
NATO viršūnių susitikimas 2021
NATO viršūnių susitikimas 2021
© AP / Scanpix

В коммюнике говорится, что "мы ждем возможности встретиться в Испании в 2022 году, а в следующем году встреча состоится в Литве".

Эту информацию подтвердил журналистам в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа.

"Наша длившаяся полтора года работа, когда мы начали об этом думать, а почему бы не поставить себе цель провести саммит НАТО в Вильнюсе, сегодня, кажется, что этот Сизифов труд дает результат, и в коммюнике НАТО Литва упоминается как следующее государство, в котором будет организован саммит НАТО после встречи 2022 года в Испании", – отметил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Президент Литвы попросил Джо Байдена увеличить военное присутствие США в регионе (289)

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник обсудил...

"Прекратите клеветать на Китай": Пекин возмущен заявлением лидеров G7 (2)

Китай обвинил лидеров стран "Большой семерки" в...

TOP новостей

Новые провокации демонстрируют больше наглости: все чаще говорят о трибунале Лукашенко (15)

Все чаще появляются рассуждения о том, что трибунал в...

У здания парламента начался трехдневный митинг "Марша в защиту семей" (1)

15 июня утром у здания парламента начался трехдневный...

Коронавирус в Литве: 129 новых случаев, скончались 4 человека (2)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 129 новых случаев...

Transparency International: 19% жителей Литвы давали взятки медикам (3)

Почти одна пятая пациентов в Литве – 19% – признали, что...

Vakcinacijos eilė

Ученый: новости неважные, осенью может быть всякое  у нас есть один месяц (77)

Вслед за третьей волной коронавируса, вызванной...