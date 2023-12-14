С января военнослужащим будет запрещено ездить в страны, недружественные Литве

Консерватор Арвидас Поцюс, призывавший голосовать "за", считает, что поправка снизит риск утечки секретной информации.

"У некоторых военнослужащих имеется разрешение на работу с совершенно секретными категориями документации. Чтобы избежать неприятных случаев, я предлагаю поддержать эту поправку", — сказал Поциус.

С 1 января 2024 года военнослужащим профессиональной военной службы будет запрещено выезжать вне службы в иностранные государства или территории, перечень которых будет утверждаться правительством. Однако первоначальный список этих стран был представлен Министерством национальной обороны еще в октябре. В него также вошли Россия, Беларусь, Китай, Молдова и еще почти 10 стран и регионов.