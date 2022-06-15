Об этом заявил BNS сам парламентарий после заседания президиума Партии труда во вторник.
"Временным председателем утвердили меня. Созовем совет, всеобщий съезд через пару месяцев. Точные даты у нас будут в ближайшее время", — сказал он.
На съезде должен быть избран новый лидер партии.
Заявив ранее во вторник о своем уходе с поста председателя и завершении активной политической карьеры, Успасских отметил, что хочет "дать партии новый импульс, новые идеи и омолодить ее".
Фёдоров сказал, что это решение было очень неожиданным.
Успасских остается активным членом партии и будет представлять партию в Европарламенте.
Успасских, основатель Партии труда, возглавлял ее с перерывами с 2003 года, последний раз он избирался председателем в 2018 году и переизбирался в ноябре прошлого года.
Оппозиционная Партия труда в Сейме представлена фракцией из девяти депутатов, партия насчитывает около 10 тыс. членов.
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