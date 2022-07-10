С сегодняшнего дня вступают в силу дополнительные санкции в отношение транзита в Калининград

На сайте Министерства иностранных дел Литвы, посвященном реализации международных санкций, подчеркивается, что наземный транзит между Калининградской областью и другими частями Российской Федерации не остановлен и не заблокирован.

"Транзит пассажиров и грузов, не подпавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит", — отмечается там.

Также поясняется, что Литва, как и другие страны-члены ЕС, применяет ограничительные меры, принятые ЕС, в том числе Регламент Совета (ЕС) №833/2014 31 от июля 2014 года об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине со всеми его дополнениями.

Четвертый санкционный пакет ЕС, принятый 15 марта 2022 г., ввел ограничительные меры на импорт и транспортировку стали и других изделий из черных металлов и подразумевал расторжение таких договоров, заключенных до вступления санкций в силу - до 17 июня 2022 г.

Представитель Департамента таможни Лина Лауринайтите-Григене сообщила Delfi, что таможня готова к выполнению санкций.

В свою очередь, генеральный секретарь ассоциации Linava Зенонас Буйвидас пояснил, что из России по-прежнему будут вывозиться только те товары, которые не подпадают под санкции.

В МИД напоминают, что с 10 июля 2022 года вступает в силу запрет на ввоз и транспортировку цемента, спирта и другой продукции.

В документе указывается, что Россия получает значительный доход от этих товаров и поэтому может осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Определенные исключения предусмотрены только для хлористого калия и минеральных или химических удобрений, содержащих азот, фосфор и калий.

Постановление также содержит перечень товаров, которые можно вывозить в гуманитарных целях. Среди перечисленных 672 наименований - мел, краска, машины для химчистки и т.д.

Очередное расширение ограничений ожидается 10 августа 2022 года, когда должен вступить в силу запрет на уголь и другие виды твердого ископаемого топлива.

С 5 декабря 2022 года и в феврале следующего года санкции ЕС также должны распространяться на российскую нефть и соответствующие нефтепродукты (с особыми условиями).

Представитель Таможенного департамента по связям со СМИ Л. Лауринайтите-Григене сообщила Delfi, что окончание переходного периода для ввозимых/вывозимых товаров в/из РФ не является неожиданностью.

"Эти санкции были введены 9 апреля 2022 года. Досмотр грузов как при контроле случаев возможной контрабанды, так и при осуществлении санкционного контроля происходит аналогичным образом.

С вступлением в силу нового списка подсанкционных товаров объем работы увеличивается, так как приходится анализировать больший объем информации. Таможня готова к реализации санкций", — сказала она.

В то время З. Буйвидас заявил, что перевозчики даже не думают о погрузке товаров, подпадающих под санкции, в грузовики.

"Потому что по кодам они сразу будут заблокированы таможней. Он проходит таможню, и его не пускают даже в Евросоюз, в Литву. В том смысле, чтобы воспользоваться транзитом. То же самое относится и к другой стороне, Калининграду. Приедет в Кибартай и все, перевозчика не отпустят", — сказал он.

Собеседник добавил, что если кто-то все же решил перевезти подсанкционный товар, это будет считаться контрабандой.

"Перевозчик может не всегда знать, иногда в жизни бывает так. Иногда они допускают ошибки, технически не так пишут коды. Но все мы знаем, что эти вопросы очень деликатные", — сказал З. Буйвидас.